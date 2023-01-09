Аршавин оценил финансовое положение «Зенита»: «Источников стало меньше, следовательно нагрузка на главного спонсора больше»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил финансовое положение клуба.

— Вы сказали, что стало меньше денег. А как в «Зените»?

— Не знаю. Стабильно пока, но как будет, не знаю.

— Стало ли оно хуже, чем 2-3 года назад?

— Думаю, источников стало меньше, следовательно нагрузка на главного спонсора больше.

— Источников стало меньше?

— Ну Лига чемпионов отклеилась.

— Но какие деньги в Кубке России.

— Что там по Пути регионов? Что дают? (смеется).

— В группе победа была 15 миллионов рублей.

— А в Лиге чемпионов сколько? Но что делать? Так живем.