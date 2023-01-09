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Кухарчук не знает, почему «Химки» с ним расстались

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Максим Ненахов и Илья Кухарчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

32-летний полузащитник Илья Кухарчук рассказал в интервью «СЭ» о том, почему покинул «Химки».

— Причина, по которой «Химки» решили больше не сотрудничать с вами? Вам ее назвали?

— До конца причины я сам не знаю. Клуб принял такое решение. Не знаю... Коллегиальное, наверное: тренерское и руководителей, видимо. Мы нашли точки соприкосновения. Договорились и расторгли контракт по обоюдному согласию. Все нормально в этом плане.

— Для вас такой поворот событий не стал неожиданностью?

— На протяжении всего сезона у нас в «Химках» происходили разные вещи. Например, капитана отстраняли от тренировок. Так что в принципе я был готов к любой ситуации. Расставание не стало для меня неожиданным.

— Почему Спартак Гогниев перестал на вас рассчитывать?

— Не знаю, в чем дело. Перестал ли он на меня рассчитывать или нет. В конце прошлого сезона я получил небольшое повреждение. И не попадал в состав не потому, что меня не ставил Спартак Артурович или из-за чего-то еще. Дело в повреждении.

Илья Кухарчук. «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». Кухарчук объяснил свой уход из клуба

— Но вы поняли, почему сейчас не входите в дальнейшие планы Гогниева?

— Не понял. Но и разбираться в этом не хочется.

— Неужели не обидно?

— Ну... Какая может быть обида? Ни на кого не обижен. Просто немного грустно, так как я провел в «Химках» четыре года...

В текущем сезоне Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Илья Кухарчук
РПЛ
ФК Химки
14
7
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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