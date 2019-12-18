Андрей Аршавин: «Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что чемпионат России можно объединить с чемпионатами Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

— Когда несколько лет назад нашу лигу хотели объединить с украинской, я считал это правильным решением, которое будет помогать развитию футбола на постсоветстком пространстве, — сказал Аршавин в эфире подкаста «Звуки футбола» на «Матч ТВ». — Плюс, играя за «Кайрат», я понимал проблемы этого клуба. Тем более, что он частный. Ему нужно место и возможность зарабатывать деньги. В чемпионате Казахстана это сделать малореально, потому что телетрансляции стоят около нуля. Местная валюта находится низко, поэтому на билетах тоже не заработать, даже если придет половина стадиона.

А чтобы в Европе быть конкурентоспособными, нужны нормальные и сильные соперники во внутреннем чемпионате. В таком случае игроки смогут показать лучшие качества. Маленьким странам объединение нужно. Сейчас объединение чемпионатов России и Украины неактуально. Поэтому можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Это же интерес. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей. Когда туда будет приезжать сильная команда, на стадионе будет аншлаг. Особенно, если брать первую пятерку.

Уровень команд Казахстана? Я бы отнес все команды ко второй восьмерке нашего чемпионата. Даже с шестого места и ниже. Вряд ли все команды упомянутых стран смогут на равных соревноваться. Если брать бюджеты, у «Астаны» он не самый маленький по российским меркам. Руководство может и больше вкладываться. Вопроса конкурентоспособности не возникнет.

Проблема больше в одобрении УЕФА. Также неясно, какой рейтинг будет у такой лиги и сколько команд будут участвовать в еврокубках. А что мы можем предложить командам, которые будут участвовать в этих еврокубках? Ведь есть команды, которые так или иначе там участвуют, правда редко пробиваются в групповую стадию. Значит, лига должна дать им деньги. Что-то вроде входного бонуса. 20 команд многовато, надо начать с 18. 12 клубов из России и по 2 из других стран.

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