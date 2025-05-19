Арутюнянц считает, что молодые футболисты «Ростова» сыграли достойно против «Зенита»

Глава «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал игру с «Зенитом» (0:1). Президент ростовского клуба заявил, что доволен игрой своих футболистов в игре против сине-бело-голубых.

— Оцениваю игру хорошо. Ребята старались — мне понравились сегодня все, кто был на поле. Это наши воспитанники, и они сыграли достойно. Как Карпину сегодняшняя игра? Спросите об этом у него.

— Пришлось дать шанс молодым сегодня из-за короткого промежутка между играми в Кубке и РПЛ?

— Конечно. Мы вернулись в Ростов позавчера вечером. У нас даже не было восстановительной тренировки. За день до игры с «Зенитом» была предыгровая тренировка, в которой ребята, сыгравшие в Кубке, даже не принимали участия.

— Какие шансы у «Ростова» в суперфинале?

—Это футбол, тут может случиться все что угодно! Трофей для нас очень важен, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

1 июня команда Джонатана Альбы сыграет в суперфинале Кубка России против ЦСКА (18:00 мск).