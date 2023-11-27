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Сегодня, 18:04

Андрей Афанасьев: «Вот теперь и начинается настоящая борьба за чемпионство»

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Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев высказал мнение о чемпионской гонке в РПЛ.

«Шансы у «Краснодара» на титул как были так они и остались, — приводит «РБ Спорт» слова ветерана. — Вот теперь и начинается настоящая борьба за чемпионство! «Краснодару» и «Зениту» нужно сейчас как можно больше работать на тренировках и проявлять командный дух. Они должны в каждой игре доказывать свои претензии на первое место».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в 16-м туре упустил лидерство и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко.

«Впрочем, говорить только об этих командах как о претендентах на титул я бы не стал. ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» еще могут побороться, ведь отрыв от первого места не такой уж и большой. Думаю, что весенний отрезок сезона будет крайне интересным! Если «Краснодар» хочет вести борьбу с «Зенитом» на дистанции, то ему необходимо усиление. Это же я могу сказать и про ЦСКА», — сказал Афанасьев.

На третьей строчке в турнирной таблице РПЛ расположилось «Динамо» (28 очков), на четвертой — «Спартак» (27). Пятое место занимает «Крылья Советов» (26), у ЦСКА, «Рубина» и «Локомотива» по 25 очков.

Источник: bookmaker-ratings.ru
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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