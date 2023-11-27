Андрей Афанасьев: «Вот теперь и начинается настоящая борьба за чемпионство»

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев высказал мнение о чемпионской гонке в РПЛ.

«Шансы у «Краснодара» на титул как были так они и остались, — приводит «РБ Спорт» слова ветерана. — Вот теперь и начинается настоящая борьба за чемпионство! «Краснодару» и «Зениту» нужно сейчас как можно больше работать на тренировках и проявлять командный дух. Они должны в каждой игре доказывать свои претензии на первое место».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в 16-м туре упустил лидерство и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко.

«Впрочем, говорить только об этих командах как о претендентах на титул я бы не стал. ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» еще могут побороться, ведь отрыв от первого места не такой уж и большой. Думаю, что весенний отрезок сезона будет крайне интересным! Если «Краснодар» хочет вести борьбу с «Зенитом» на дистанции, то ему необходимо усиление. Это же я могу сказать и про ЦСКА», — сказал Афанасьев.

На третьей строчке в турнирной таблице РПЛ расположилось «Динамо» (28 очков), на четвертой — «Спартак» (27). Пятое место занимает «Крылья Советов» (26), у ЦСКА, «Рубина» и «Локомотива» по 25 очков.