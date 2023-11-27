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Сегодня, 17:59

Божович считает «Динамо» более узнаваемым клубом, чем «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина об уровне бело-голубых.

Ранее Аршавин заявил, что Петербург отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна.

«Динамо» было на дне лишь однажды, когда вылетело из премьер-лиги. Если посмотреть на историю российского и советского футбола, то можно понять, что «Динамо» — более узнаваемый клуб, чем «Зенит». По традициям «Динамо» чуть больше и лучше. То, что «Зенит» добивается хороших результатов в последние двадцать лет, не означает, что он лучше", — сказал Божович «СЭ».

29 ноября «Динамо» встретится с «Зенитом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Москве. Начало — в 18.15 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Миодраг Божович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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 12 1 3
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