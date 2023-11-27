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Сегодня, 18:07

Аршавин снова попросил «Динамо» о стажировке

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», член правления «Зенита» Андрей Аршавин вновь обратился в «Динамо» с просьбой о стажировке.

Если ранее он сам проходил практику у Марцела Лички, то теперь запрос касался нескольких тренеров академии питерского клуба. Бело-голубые ответили согласием, стажировка должна начаться в ближайшее время — после встречи «Динамо» и «Зенита» в FONBET Кубке России.

В понедельник Аршавин заявил, что Петербург отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна.

«Даже мне пришлось на базу «Динамо» приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя. Сами не ожидали, что так быстро сработает — вот уже на третье место поднялись», — цитирует Аршавина Sport24.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Зенит» пройдет в среду, 29 ноября в Москве и начнется в 18.15.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Краснодар – Оренбург
 - : -
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