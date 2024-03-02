Афанасьев: «Жду от ЦСКА хорошей бескомпромиссной игры против «Оренбурга»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Оренбурга» в 19-м туре РПЛ.

«Жду от ЦСКА хорошей бескомпромиссной игры. Будет интересно посмотреть, как команды подготовились ко второй части чемпионата. Если армейцы на самом деле хотят претендовать на медали, то они должны побеждать «Оренбург». Я думаю, что ЦСКА способен добиться успеха этой весной.

Все понимают, что завтра легкой прогулки для ЦСКА не будет. «Оренбург» — крепкая и добротная команда. Нужно будет отдать все силы и показать все свое умение, чтобы победить такую команду. Только при полной концентрации и самоотверженной игре можно будет добиться положительного результата», — цитирует «РБ Спорт» Афанасьева.

Матч между ЦСКА и «Оренбургом» состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени.