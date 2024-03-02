Гендиректор «Пари НН»: «Понимали, что Сулейманов останется в «Локомотиве»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал переход форварда Тимура Сулейманова в «Локомотив».

«Мы не были против, чтобы «Локомотив» осуществил трансфер Сулейманова уже сейчас, не дожидаясь окончания аренды. Понимали, что Тимур останется в «Локомотиве». Желаем ему здоровья и развития. Сулейманов вернулся в свой футбольный альма-матер. Надеемся, в карьере Тимура будет только дорога наверх. Вопрос перевода денег за трансфер с «Локомотивом» пока не обсуждали. Приступим к этому чуть позже», — приводит слова Мелика-Гусейнова Sport24.

Сулейманов перешел в «Локомотив» из «Пари НН» в сентябре 2023 года на правах аренды. В составе железнодорожников нападающий провел 15 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.