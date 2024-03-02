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2 марта, 07:35

Гендиректор «Пари НН»: «Понимали, что Сулейманов останется в «Локомотиве»

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист Тимур Сулейманов
Тимур Сулейманов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал переход форварда Тимура Сулейманова в «Локомотив».

«Мы не были против, чтобы «Локомотив» осуществил трансфер Сулейманова уже сейчас, не дожидаясь окончания аренды. Понимали, что Тимур останется в «Локомотиве». Желаем ему здоровья и развития. Сулейманов вернулся в свой футбольный альма-матер. Надеемся, в карьере Тимура будет только дорога наверх. Вопрос перевода денег за трансфер с «Локомотивом» пока не обсуждали. Приступим к этому чуть позже», — приводит слова Мелика-Гусейнова Sport24.

Сулейманов перешел в «Локомотив» из «Пари НН» в сентябре 2023 года на правах аренды. В составе железнодорожников нападающий провел 15 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-625577-gendirektor-pari-nn-ponimali-chto-suleymanov-stanetsya-v-lokomotive
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
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Ростов – Краснодар
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9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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