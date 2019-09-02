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Андре Шюррле: «Не тот результат, на который мы рассчитывали»

08:42
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Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 8-го тура чемпионата России с «Зенитом». Москвичи на своем поле проиграли со счетом 0:1.

— Не тот результат, которого мы хотели вчера! — написал в своем Instagram Шюррле. — Спасибо за удивительную атмосферу на стадионе. Теперь настало время отдохнуть и восстановиться с семьей.

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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