Анатолий Мещеряков – об уходе Тарасова: "Время пришло"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" уход из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

32-летний хавбек покидает железнодорожников после девяти сезонов в связи с истечением контракта. В составе "Локо" Тарасов провел в общей сложности 188 матчей и забил 12 мячей.

– Время пришло, – сказал Мещеряков. – Игрок принес большую пользу клубу. Мы всем футболистам, которые долгое время играли и отдавались нашим цветам, относимся с громадным уважением и благодарностью. (Арман Мкртчян)

"Локомотив" попрощался с Тарасовым. Он играл за команду 9 сезонов