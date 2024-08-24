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Сегодня, 15:26

Анатолий Давыдов доволен мероприятием в честь юбилея трех трофеев «Зенита»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Бывший тренер «Зенита», директор «Газпром» — Академии Анатолий Давыдов прокомментировал мероприятие, которое посвящено юбилею сразу трех трофеев «Зенита»: Кубку СССР 1944 года, золоту чемпионата страны-1984 и Кубку России-1999.

— Я первый раз на этой площадке и нахожусь в восторге от того, как здесь все организовано. Я уже пообщался с болельщиками, чуть ли не в футбол с ними сыграл. Говорят: «А вы кто такой?» Я шучу! Мне интересно здесь находиться и все, что я вижу за спиной — это то, ради чего клуб образовывался в свое время. Для побед, для болельщиков нашего города. Я хочу, чтобы город процветал, в том числе через спорт. Большое спасибо нашим болельщикам. И те вещи, которые делают наши руководители — это большое дело, — сказал Давыдов.

24 августа в общественном пространстве «Флагшток» в Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Год легендарных побед».

ФК Зенит
Анатолий Давыдов
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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