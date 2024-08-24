ЦСКА — «Акрон»: Эшковаль разбил голову в столкновении с Файзуллаевым

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Защитник «Акрона» Жоау Эшковаль получил повреждение в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

27-летний португалец на 23-й минуте столкнулся с форвардом армейцев Аббосбеком Файзуллаевым. В результате столкновения Эшковаль получил рассечение, медики замотали игроку голову бинтом.

Аббосбек Файзуллаев. Фото Скриншот трансляции