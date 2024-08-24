Медведев: «Все больше и больше людей находят время, чтобы сходить на футбол»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от праздничного мероприятия в честь юбилея побед команды в Кубке СССР-1944, чемпионате СССР-1984 и Кубке России-1999.
— Пространство «Флагшток» очень интересное, — сказал Медведев. — Здесь проходят различные события, мероприятия, концерты, которые собирают большое количество зрителей. Особенно приятно, что так совпало. У нас здесь и кубок 1944 года и чемпионство 1984-го и кубок 1999-го. Люди пришли и с удовольствием отдыхают здесь, общаются с нашими легендами. Призыв «Свистать всех наверх!» оправдался. Все, кто мог, пришли.
Здесь столько разных вещей можно сделать, поиграть в настольные и напольные игры. И я вижу с каким удовольствием все играют, набирают бонусы и баллы. Конечно, сегодня повезло с погодой. Вчера прогноз был неблагоприятный, но прошлось раздвинуть тучи руками. Так что сегодня будет отличная погода. Насколько я знаю, крыша на стадионе открыта. Так что душно не будет и не зальет. Поэтому, кто еще не успел оформить Fan ID и купить билет, пожалуйста, у нас есть пункт, который позволяет быстро все оформить.
— В чем важность проведения данного мероприятия для Петербурга?
— Можно посмотреть и подумать, что совпадение. Но вот 1944 год, шла война и даже в блокадном Ленинграде нашли в себе силы и мужество, чтобы сыграть. Насколько я помню, это был первый розыгрыш кубка в военное время. Удалось победить. Конечно, это очень символично, что прорвали блокаду и выиграли этот красавец кубок. По-моему, он не только не уступает новым призам, но и превосходит их по своей красоте, скульптурной мощи. Я думаю, что сфотографироваться с призами — это как прикоснуться к истории. Ведь болельщики, они как футболисты и тренеры... Все играют для кого? Для болельщиков! Чем их больше будет, тем лучше. У нас же лозунг «Один город — одна команда» сейчас несколько изменился. Теперь это «Один город — один клуб», в котором и футбольные две команды (мужская и женская), баскетболисты, гандболисты и волейболисты. Все это под одной маркой зенитовской происходит. Я вижу, что все больше и больше людей находят время, чтобы сходить на на футбол, баскетбол, волейбол, гандбол... Ну и на хоккей — СКА тоже часть нашей системы, хоть и называется по-другому.
24 августа в общественном пространстве «Флагшток» в Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Год легендарных побед». Мероприятия посвящено юбилею сразу трех трофеев «Зенита»: Кубку СССР 1944 года, золоту чемпионата страны-1984 и Кубку России-1999.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0