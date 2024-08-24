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Сегодня, 15:23

Медведев: «Все больше и больше людей находят время, чтобы сходить на футбол»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от праздничного мероприятия в честь юбилея побед команды в Кубке СССР-1944, чемпионате СССР-1984 и Кубке России-1999.

— Пространство «Флагшток» очень интересное, — сказал Медведев. — Здесь проходят различные события, мероприятия, концерты, которые собирают большое количество зрителей. Особенно приятно, что так совпало. У нас здесь и кубок 1944 года и чемпионство 1984-го и кубок 1999-го. Люди пришли и с удовольствием отдыхают здесь, общаются с нашими легендами. Призыв «Свистать всех наверх!» оправдался. Все, кто мог, пришли.

Здесь столько разных вещей можно сделать, поиграть в настольные и напольные игры. И я вижу с каким удовольствием все играют, набирают бонусы и баллы. Конечно, сегодня повезло с погодой. Вчера прогноз был неблагоприятный, но прошлось раздвинуть тучи руками. Так что сегодня будет отличная погода. Насколько я знаю, крыша на стадионе открыта. Так что душно не будет и не зальет. Поэтому, кто еще не успел оформить Fan ID и купить билет, пожалуйста, у нас есть пункт, который позволяет быстро все оформить.

— В чем важность проведения данного мероприятия для Петербурга?

— Можно посмотреть и подумать, что совпадение. Но вот 1944 год, шла война и даже в блокадном Ленинграде нашли в себе силы и мужество, чтобы сыграть. Насколько я помню, это был первый розыгрыш кубка в военное время. Удалось победить. Конечно, это очень символично, что прорвали блокаду и выиграли этот красавец кубок. По-моему, он не только не уступает новым призам, но и превосходит их по своей красоте, скульптурной мощи. Я думаю, что сфотографироваться с призами — это как прикоснуться к истории. Ведь болельщики, они как футболисты и тренеры... Все играют для кого? Для болельщиков! Чем их больше будет, тем лучше. У нас же лозунг «Один город — одна команда» сейчас несколько изменился. Теперь это «Один город — один клуб», в котором и футбольные две команды (мужская и женская), баскетболисты, гандболисты и волейболисты. Все это под одной маркой зенитовской происходит. Я вижу, что все больше и больше людей находят время, чтобы сходить на на футбол, баскетбол, волейбол, гандбол... Ну и на хоккей — СКА тоже часть нашей системы, хоть и называется по-другому.

24 августа в общественном пространстве «Флагшток» в Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Год легендарных побед». Мероприятия посвящено юбилею сразу трех трофеев «Зенита»: Кубку СССР 1944 года, золоту чемпионата страны-1984 и Кубку России-1999.

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

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 5
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Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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