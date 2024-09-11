Бышовец: «У «Зенита» большой запас прочности в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец считает, что у сине-бело-голубых в этом сезоне большой запас прочности.

«Зенит» в этом сезоне более мощный, чем в прошлом? Я бы сказал, что у них появляются игроки. Также происходит ряд счастливых случайностей, например, когда приходит Глушенков и вписывается в игру настолько органично, что команда стала смотреться в атаке очень непредсказуемо для соперника. Глушенков – это вообще открытие. Его качества и в предыдущих командах были востребованы, но в «Зените» синхронность и понимание практически идеальны.

Также есть Вендел – это ключевой футболист, который не только связывает среднюю линию с атакой, но и увеличивает уровень креативности и реализации. Думаю, у «Зенита» большой запас прочности в этом сезоне. В атаке «Зенита» ведь уже целая очередь из игроков», – цитирует Legalbet Бышовца.