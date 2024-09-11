Силкин: «Трансферная кампания «Динамо» говорит о больших амбициях клуба»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал трансферную кампании бело-голубых в это окно.

«Только время покажет, придутся ли к двору новые приобретения. Сейчас что-то говорить о новичках преждевременно. Да, трансферная кампания «Динамо» говорит о больших амбициях клуба. Руководство ставит задачи, под которые и покупаются игроки.

«Динамо» сейчас идет на шестом месте. На мой взгляд, все четыре московские команды и «Краснодар» составят «Зениту» конкуренцию в борьбу за чемпионство. Кто меньше потеряет очков в очных противостояниях, тот и выиграет РПЛ. Как и в прошлом сезоне, когда в последнем туре все решилось», – цитирует «РБ Спорт» Силкина.

В это трансферное окно московский клуб подписал вратаря Андрея Лунева, марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба и бразильского нападающего Артура Гомеса.