Ананидзе и Кутепов тренировались по индивидуальной программе
«Спартак» провел очередную тренировку под руководством Доменико Тедеско на базе около «Открытие Арены», информирует сайт красно-белых.
В распоряжении главного тренера осталось ограниченное число футболистов, так как многие отправились в расположение своих сборных.
В сборную России уехали Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия и Роман Зобнин.
В российскую молодежку вызвали Максима Глушенкова, Александра Максименко, Николая Рассказова и Наиля Умярова.
Алекс Крал отправился в сборную Чехии, Лоренсо Мельгарехо — Парагвая, а Айртон и Эсекиэль Понсе получили приглашение в олимпийские сборные Бразилии и Аргентины соответственно.
Отметим, что Джано Ананидзе не сможет помочь сборной Грузии в ближайших матчах из-за повреждения. Сегодня он, как и Илья Кутепов, тренировался по индивидуальной программе.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-11-14-sborniki_uyekhali_trenirovki_prodolzhayutsya/