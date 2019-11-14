Ананидзе и Кутепов тренировались по индивидуальной программе

«Спартак» провел очередную тренировку под руководством Доменико Тедеско на базе около «Открытие Арены», информирует сайт красно-белых.

В распоряжении главного тренера осталось ограниченное число футболистов, так как многие отправились в расположение своих сборных.

В сборную России уехали Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия и Роман Зобнин.

В российскую молодежку вызвали Максима Глушенкова, Александра Максименко, Николая Рассказова и Наиля Умярова.

Алекс Крал отправился в сборную Чехии, Лоренсо Мельгарехо — Парагвая, а Айртон и Эсекиэль Понсе получили приглашение в олимпийские сборные Бразилии и Аргентины соответственно.

Отметим, что Джано Ананидзе не сможет помочь сборной Грузии в ближайших матчах из-за повреждения. Сегодня он, как и Илья Кутепов, тренировался по индивидуальной программе.