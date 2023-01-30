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Сегодня, 12:05

«Риу Аве» не отдаст защитника Виллиама в «Сочи»

Алина Савинова
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«Риу Аве» отказался отдавать защитника Патрика Виллиама в «Сочи».

«В данный момент «Риу Аве» не заинтересован в продаже футболистов. Не так давно клуб был наказан запретом на покупку новичков в зимнее трансферное окно, они не могут себе позволить отпустить даже одного игрока в данной ситуации. Сейчас трансфер Виллиама в «Сочи» невозможен», — приводит «РБ Спорт» слова источника, близкого к ситуации.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за «Риу Аве». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/riu-ave-otkazalsya-otdavat-villiama-v-sochi/
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