«Риу Аве» не отдаст защитника Виллиама в «Сочи»

«Риу Аве» отказался отдавать защитника Патрика Виллиама в «Сочи».

«В данный момент «Риу Аве» не заинтересован в продаже футболистов. Не так давно клуб был наказан запретом на покупку новичков в зимнее трансферное окно, они не могут себе позволить отпустить даже одного игрока в данной ситуации. Сейчас трансфер Виллиама в «Сочи» невозможен», — приводит «РБ Спорт» слова источника, близкого к ситуации.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за «Риу Аве». Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.