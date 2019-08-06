Аленичев удивлен тем, что "Спартак" отпустил Зе Луиша в "Порту"

Бывший футболист и тренер "Спартака", экс-полузащитник "Порту" Дмитрий Аленичев - о переходе форварда Зе Луиша в португальский клуб.

– Очень качественное усиление для "Порту"! Честно говоря, удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку. Я виделся с ним в Москве за пару месяцев до ухода, он изъявил желание что-то изменить, понять его можно. Но клуб, наверное, мог постараться найти аргументы и оставить нападающего. Для нас, для "Спартака", это болезненный удар по группе атаки. Для "Порту" мощное подспорье. Кстати, Зе работал в Браге с нынешним главным тренером "Порту" Консейсау. У Луиша все получится.

– Вы не отпустили бы Зе Луиша?

– Не отпустил бы! Оставил бы и его и Фернанду. Постарался бы во всяком случае. Да, в чем-то они оба наелись, но разве можно разбрасываться такими исполнителями? (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.