Аленичев призвал Минспорта РФ вместо лимита обратить внимание на детский футбол

Бывший капитан и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» призвал Министерство спорта РФ обратить внимание на проблемы детского футбола, вместо того чтобы менять регламенты профессиональных лиг в отношении лимита на легионеров.

— В последнее время слышу много разговоров о лимите, но я бы заострил внимание Министерства спорта на других проблемах. Мы свои победы в еврокубках одерживали в условиях высокой конкуренции в клубах и сборной. Тогда у тренеров был большой выбор. Сегодня качественных футболистов готовят только в клубных школах и академиях, а их в 140-миллионной стране всего пара десятков. Государственные спортшколы и секции, которых в России несколько тысяч, не могут им составить конкуренцию. У них нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, работают они непонятно по каким методикам. А там обучаются ежегодно десятки тысяч ребят. В регионах не хватает футбольных полей и почти отсутствуют крытые манежи. С учетом того, что дворового спорта сейчас нет, проблема количества и качества игроков заключена именно в этом. Как только эти проблемы решатся, вопрос формата лимита отпадет сам собой, — сказал Аленичев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».