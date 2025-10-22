Аленичев призвал Минспорта РФ вместо лимита обратить внимание на детский футбол
Бывший капитан и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» призвал Министерство спорта РФ обратить внимание на проблемы детского футбола, вместо того чтобы менять регламенты профессиональных лиг в отношении лимита на легионеров.
— В последнее время слышу много разговоров о лимите, но я бы заострил внимание Министерства спорта на других проблемах. Мы свои победы в еврокубках одерживали в условиях высокой конкуренции в клубах и сборной. Тогда у тренеров был большой выбор. Сегодня качественных футболистов готовят только в клубных школах и академиях, а их в 140-миллионной стране всего пара десятков. Государственные спортшколы и секции, которых в России несколько тысяч, не могут им составить конкуренцию. У них нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, работают они непонятно по каким методикам. А там обучаются ежегодно десятки тысяч ребят. В регионах не хватает футбольных полей и почти отсутствуют крытые манежи. С учетом того, что дворового спорта сейчас нет, проблема количества и качества игроков заключена именно в этом. Как только эти проблемы решатся, вопрос формата лимита отпадет сам собой, — сказал Аленичев «СЭ».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
12
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0