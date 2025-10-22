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22 октября 2025, 16:25

Аленичев призвал Минспорта РФ вместо лимита обратить внимание на детский футбол

Максим Алланазаров
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Бывший капитан и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» призвал Министерство спорта РФ обратить внимание на проблемы детского футбола, вместо того чтобы менять регламенты профессиональных лиг в отношении лимита на легионеров.

— В последнее время слышу много разговоров о лимите, но я бы заострил внимание Министерства спорта на других проблемах. Мы свои победы в еврокубках одерживали в условиях высокой конкуренции в клубах и сборной. Тогда у тренеров был большой выбор. Сегодня качественных футболистов готовят только в клубных школах и академиях, а их в 140-миллионной стране всего пара десятков. Государственные спортшколы и секции, которых в России несколько тысяч, не могут им составить конкуренцию. У них нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, работают они непонятно по каким методикам. А там обучаются ежегодно десятки тысяч ребят. В регионах не хватает футбольных полей и почти отсутствуют крытые манежи. С учетом того, что дворового спорта сейчас нет, проблема количества и качества игроков заключена именно в этом. Как только эти проблемы решатся, вопрос формата лимита отпадет сам собой, — сказал Аленичев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

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Дмитрий Аленичев
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
12
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
13
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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