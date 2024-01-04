Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Аленичев назвал Промеса лучшим игроком «Спартака»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о нападающем красно-белых Квинси Промесе.

«Однозначно, Промес сейчас сильнейший игрок в «Спартаке». Это не тот Промес, который был шесть-семь лет назад, но и партнеры тогда у него были другие. С другой стороны, соперники тоже поменялись, они стали чуть слабее, поэтому он и сейчас выглядит очень прилично. Учитывая его дела вне футбола, которые давят на него психологически, непросто так играть и приносить столько пользы команде», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Ранее бывший тренер «Спартака» Олег Романцев назвал нидерландского форварда лучшим легионером РПЛ в 2023 году.

В сезоне-2023/24 32-летний Промес провел 21 матч за красно-белых в чемпионате и Кубке страны, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: ТАСС
Дмитрий Аленичев
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Мурад Мачаев назвал Ковингтона животным: «Я его даже мужчиной не считаю»
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Пари НН» заявили, что не ведут переговоры по возможному переходу полузащитника «Локомотива» Рыбчинского
Агент Николсона исключил возвращение нападающего в «Спартак» зимой
Защитник «Фамаликана» Риччели не интересует «Спартак»
«Зенит» отдал в аренду Ренана, которого давно «зачехлил» Семак. Звездный бразилец проиграл конкуренцию Алипу
Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Фамаликана» Риччели
«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Карраскаля: «Надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков РПЛ»

Агент Николсона исключил возвращение нападающего в «Спартак» зимой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости