Романцев назвал Промеса лучшим легионером РПЛ: «Он очень нужен «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев назвал «СЭ» лучшего легионера РПЛ в 2023 году.

«Квинси Промес — лучший легионер. Пожелаю ему здоровья и поддерживать его уровень. Он очень нужен нашей команде», — сказал Романцев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Промес провел 21 матч за «Спартак» в чемпионате и Кубке страны, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.