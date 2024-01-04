Агент Карраскаля: «Надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков РПЛ»
Агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, поделился ожиданиями от игры своего клиента во второй части сезона.
«Мы все надеемся, что Хорхе сможет стать одним из важнейших игроков российской лиги. Не секрет, насколько талантлив Карраскаль, и мы ждем, что он выдаст отличную вторую часть сезона», — цитирует Боселли «РБ Спорт».
25-летний колумбиец в летнее трансферное окно перешел в «Динамо» из ЦСКА. Он провел за бело-голубых 15 матчей, отметившись одной голевой передачей.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
15
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
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|- : -
|2.03
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|
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|2.03
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ЖК
|Г
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
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|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|К
|Ж
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|1
|3
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|1
|5
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