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Сегодня, 12:57

Агент Николсона исключил возвращение нападающего в «Спартак» зимой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Шамар Николсон.
Фото Global Look Press

Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего за французский «Клермон» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном возвращении форварда в московский клуб зимой.

«Шамар останется в «Клермоне» до лета», — сказал Портега «СЭ».

26-летний Николсон перешел в «Спартак» в декабре 2021 года и заключил контракт с клубом до конца июня 2026 года. За красно-белых футболист сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

В сентябре 2023 форвард ушел в аренду в «Клермон». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне ямайский футболист провел 12 матчей за французский клуб, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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