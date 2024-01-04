Агент Николсона исключил возвращение нападающего в «Спартак» зимой

Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего за французский «Клермон» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном возвращении форварда в московский клуб зимой.

«Шамар останется в «Клермоне» до лета», — сказал Портега «СЭ».

26-летний Николсон перешел в «Спартак» в декабре 2021 года и заключил контракт с клубом до конца июня 2026 года. За красно-белых футболист сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

В сентябре 2023 форвард ушел в аренду в «Клермон». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне ямайский футболист провел 12 матчей за французский клуб, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.