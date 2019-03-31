Алексей Сутормин: "Во втором тайме нам просто не хватило сил"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин поделился впечатлениями от гостевого матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:3). По его словам, причина поражения в том, что во втором тайме питерцы реализовали свои шансы.
Также Сутормин отметил, что ему всегда особенно удаются матчи против "Зенита".
– Настраивались как-то особенному на "Зенит"?
– Это лидер чемпионата и этим все сказано. На такие матчи можно никак по-особенному не настраиваться.
– Какая была установка на матч?
– Играть надежно, не пускать противника за спину. Не давать пространство. В первом тайме я считаю, что нам это удалось, потому что у "Зенита" не было голевых моментов. А во втором соперник реализовал свои шансы и победил.
– Пару слов о забитом мяче.
– Мы наигрывали такие комбинации. Я получил хорошую передачу, после чего по сути осталось просто поставить ногу. Так получилось.
– У вас с "Зенитом" общее прошлое – испытали особенные эмоции, забив мяч?
– Не знаю почему, но так выходит, что у меня хорошо получается играть против "Зенита". Так было и когда я играл с "Зенитом"-2. Это приятно и я надеюсь, что так будет продолжаться и в будущем.
– Чего не хватило во втором тайме?
– Сил, наверное. Накопилась усталость, появились зоны и "Зенит" сумел реализовать свои шансы.
– Сергей Семак отметил, что ему нравится ваша игра – есть вероятность увидеть вас в "Зените"?
– Мое дело играть хорошо и показывать свой уровень, а как будет складываться ситуация решаю не я. У меня есть мечта играть в топ-клубе, но сейчас я игрок "Оренбурга" и всего себя отдаю этой команде. (Артем Рябовол)
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 44 очками после 20 туров."Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.
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