Алексей Сутормин: "Во втором тайме нам просто не хватило сил"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин поделился впечатлениями от гостевого матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:3). По его словам, причина поражения в том, что во втором тайме питерцы реализовали свои шансы.

Также Сутормин отметил, что ему всегда особенно удаются матчи против "Зенита".

– Настраивались как-то особенному на "Зенит"?

– Это лидер чемпионата и этим все сказано. На такие матчи можно никак по-особенному не настраиваться.

– Какая была установка на матч?

– Играть надежно, не пускать противника за спину. Не давать пространство. В первом тайме я считаю, что нам это удалось, потому что у "Зенита" не было голевых моментов. А во втором соперник реализовал свои шансы и победил.

– Пару слов о забитом мяче.

– Мы наигрывали такие комбинации. Я получил хорошую передачу, после чего по сути осталось просто поставить ногу. Так получилось.

– У вас с "Зенитом" общее прошлое – испытали особенные эмоции, забив мяч?

– Не знаю почему, но так выходит, что у меня хорошо получается играть против "Зенита". Так было и когда я играл с "Зенитом"-2. Это приятно и я надеюсь, что так будет продолжаться и в будущем.

– Чего не хватило во втором тайме?

– Сил, наверное. Накопилась усталость, появились зоны и "Зенит" сумел реализовать свои шансы.

– Сергей Семак отметил, что ему нравится ваша игра – есть вероятность увидеть вас в "Зените"?

– Мое дело играть хорошо и показывать свой уровень, а как будет складываться ситуация решаю не я. У меня есть мечта играть в топ-клубе, но сейчас я игрок "Оренбурга" и всего себя отдаю этой команде. (Артем Рябовол)

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 44 очками после 20 туров."Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

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