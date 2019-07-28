Алексей Сутормин: "Оренбург" оставил приятное впечатление"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин подвел итог матча 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:0). Напомним, что в прошлом сезоне Сутормин выступал именно за команду из Оренбурга.

- Для болельщиков была интересная игра, с обилием голевых моментов. Хорошо, что реализовали свои и одержали победу. "Оренбург" оставил приятное впечатление. С таким тренерским штабом, с такой игрой и с таким составом они наберут свои очки и все будет хорошо, – приводит слова хавбека официальный сайт "Оренбурга".

Мы отталкиваемся от своей игры. Надо забивать свои моменты, и все будет хорошо.

В Санкт-Петербурге адаптировался хорошо, никаких проблем нет. В бытовом плане все отлично. Самое главное: выходить на поле, показывать себя и приносить пользу команде.