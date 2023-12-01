Алексей Сухой назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Зенит»
Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 17-го тура РПЛ.
Главным арбитром встречи «Локомотив» — «Зенит» станет Алексей Сухой, его ассистентами будут Максим Гаврилин и Дмитрий Мосякин. Резервный судья — Антон Фролов, ВАР — Андрей Фисенко, АВАР — Игорь Демешко.
Все назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ:
2 декабря (суббота)
«Факел» — «Балтика»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.
«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Пари НН» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Роман Усачев, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.
3 декабря (воскресенье)
ЦСКА — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.
4 декабря (понедельник)
«Динамо» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3