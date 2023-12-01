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Судейство

Сегодня, 13:35

Алексей Сухой назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 17-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи «Локомотив» — «Зенит» станет Алексей Сухой, его ассистентами будут Максим Гаврилин и Дмитрий Мосякин. Резервный судья — Антон Фролов, ВАР — Андрей Фисенко, АВАР — Игорь Демешко.

Все назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ:

2 декабря (суббота)

«Факел» — «Балтика»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Пари НН» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Роман Усачев, Екатерина Курочкина; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.

3 декабря (воскресенье)

ЦСКА — «Ростов»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Владислав Назаров; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

4 декабря (понедельник)

«Динамо» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Локомотив – Зенит
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Ахмат – Спартак
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