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Член совета директоров «Динамо» Гафин: «Знаю певца Криса Нормана, а футболиста с похожей фамилией — нет»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением об экс-игроке московского клуба Матиасе Норманне.

27-летний Норманн играл за «Динамо» с сентября 2022 года по август 2023-го на правах аренды, провел за бело-голубых 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем.

«Знаю певца Криса Нормана, а футболиста с похожей фамилией — нет. Может быть, есть и футболист по имени Матиас, их много в мире», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Также он считает нереальным возвращение норвежского футболиста в Россию.

«Как он может вернуться в страну, из которой убежал? Передумает? Давайте не будем говорить о каких-то фантастических ситуациях», — заключил Гафин.

22 ноября пресс-служба «Ростова» сообщила, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта с клубом без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию.

Источник: РБ Спорт
Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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  • Mel_Alex_SPB

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