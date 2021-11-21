Алексей Стукалов: «Я не смотрю пенальти, чтобы лишний раз не нервничать»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:2) признал, что результат встречи является закономерным.
«Мы выходили играть на победу. Действовали агрессивно, отодвинули игру от своих ворот. Думаю, для зрителей матч был интересным, с двух сторон была мужская борьба. Конечно, мы расстроены тем, что не победили, но ничья сегодня — это закономерный результат.
Почему я отвернулся, когда Агаларов бил пенальти? Я не смотрю пенальти, чтобы лишний раз не нервничать», — приводит слова Стукалова сайт «Уфы».
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Дополнительная информация:
http://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-nichya-s-rostovom-zakonomernyj-rezultat
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