«Динамо» — «Арсенал»: Бальбуэна забил первый гол за бело-голубых
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна увеличил преимущество своей команды в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» — 2:0.
На 23-й минуте встречи 30-летний парагваец отправил мяч в ворот Антона Коченкова ударом головой после подачи углового.
Гол в ворота «Арсенала» стал для Бальбуэны первым в составе «Динамо». Футболист перешел в московский клуб в июле 2021 года на правах свободного агента. До этого игрок выступал за английский «Вест Хэм».
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