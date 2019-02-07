Алексей Сорокин: "УЕФА идет в сторону внедрения системы видеопомощи"

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), глава оргкомитета российский части чемпионата Европы Алексей Сорокин после заседания исполкома УЕФА в Риме подчеркнул: УЕФА двигается в сторону внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR), в том числе в России.

- После заседания исполкома стало очевидно, что одно из направлений, на которое УЕФА будет обращать особое внимание, - внедрение ВАР. В России в том числе, это было подчеркнуто, - цитирует ТАСС Сорокина. - Планируется, что будет развернута медийная кампания по разъяснению, что такое VAR, в том числе и в российских СМИ.

УЕФА идет планомерно и системно в сторону внедрения ВАР.