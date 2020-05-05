Алексей Николаев: «У Егорова личные отношения с арбитрами превалировали над профессиональными»

Известный арбитр, рекордсмен по количеству матчей в премьер-лиге (226) Алексей Николаев, ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, объяснил, почему перестал судить.

— Возраст берет свое (1 августа Николаеву исполнится 49 — Прим. «СЭ»). В 2017-м получил травму голеностопа, периодически о себе напоминает. Мешает сдавать нормативы, которые в ФИФА постоянно ужесточают. Какие-то матчи приходилось судить на уколах.

— Главная претензия к вам?

— Сдача нормативов. А конкретно — теста «йо-йо», где вся работа завязана на коленных суставах, голеностопах. С хроническими травмами там не вытянешь.

— Из-за «йо-йо» в свое время закончил Игорь Егоров?

— И он, и Станислав Сухина. У Игоря вообще все мениски вырезаны. Когда колени в таком состоянии, сдать «йо-йо» очень тяжело. А на меня еще давило психологически то, что совершенно не чувствовал поддержки нового руководства ДСИ.

— Вы об Александре Егорове?

— Не только.

— Когда-то вы с Александром дружили. В какой момент дороги разошлись?

— Пусть это останется между нами. У каждого своя правда.

— Тимур Арсланбеков говорил мне, что у Александра Егорова личные отношения с арбитрами превалировали над профессиональными.

— Согласен. Да это и не секрет. Кому-то прощалось все, даже после «двоек» люди спокойно выходили судить в следующем туре. А кого-то за мелкую ошибку отстраняли. (Александр Кружков)

Полностью интервью Алексея Николаева читайте здесь