Алексей Миранчук: "Зенит" или "Спартак"? Что должно случиться, чтобы я туда перешел?"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу "КраСава" отметил, что не хочет переходить в другой российский клуб. Он подчеркнул, что его больше привлекают иностранные варианты.

– "Зенит" или "Спартак"? Да не, зачем. Что должно случиться, чтобы я из "Локомотива" перешел куда-то туда? – сказал Миранчук. – Ну сам представь. А в какой клуб помимо "Барселоны" перешел бы, не читая контракт? В дортмундскую "Боруссию", например, "Атлетико" и "Арсенал".