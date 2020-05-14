Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук опубликовал новый пост в Instagram. 24-летний российский футболист отреагировал на новость о том, что руководство московского клуба не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«Спасибо за все, Юрий Палыч! Уверен, куда бы вы не пошли, у вас все получится! Помимо того, что вы профессионал, вы отличный человек», — написал в Instagram Алексей Миранчук.

В сезоне-2019/20 Миранчук провел 24 матча за «Локомотив», забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.