Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер представил "Зениту" новое руководство клуба. Встреча прошла на базе "Зенита" в Удельном парке. На ней команде представили исполняющего обязанности председателя совета директоров "Зенита" Елену Илюхину и президента-генерального директора клуба Александра Медведева.

– Как вы знаете, Александр Валерьевич Дюков избран главой Российского футбольного союза, – цитирует официальный сайт "Зенита" Миллера. – Желаем ему больших успехов на новой работе. В связи с этим он не сможет исполнять обязанности председателя совета директоров футбольного клуба "Зенит". Исполняющей обязанности председателя директоров назначена Елена Анатольевна Илюхина. Кроме того, есть рекомендация избрать ее на ближайшем совете директоров председателем. Елена Анатольевна не один год является членом совета директоров. Она полностью знакома с текущей работой, находится в контексте работы клуба. Так что в деталях представляет текущую ситуацию, а также перспективы, цели и задачи, которые мы ставим.

Елена Анатольевна – очень известный в Петербурге человек. Можно много рассказывать о ее деловых качествах, но отмечу только то, что именно она руководила строительством "Лахта-центра". Это новый офис кампании "Газпром", самое высокое здание Европы, 462 метра, здесь, на берегу Финского залива. Как вы понимаете, то, что она возглавляет такой проект, уже очень многое говорит о ее деловых качествах.

Александр Иванович Медведев – человек, который прекрасно знаком спортивной России и спортивному Петербургу. Непосредственно при его участии создавалась КХЛ, которая и сейчас является примером для многих спортивных организаций. Кроме того, Александр Иванович возглавлял хоккейный клуб СКА, входит в совет директоров. Он очень хорошо знаком с управлением в спорте, организацией работы. Без сомнения, для Александра Ивановича это новый спортивный вызов. Желаем ему всяческих успехов на этой высокой и ответственной должности. И, как говорят у нас в "Газпроме", продолжим работу!