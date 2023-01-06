Мелешин считает, что у «Спартака» высокие шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин оценил шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сейчас «Спартак» идет на втором месте, поэтому у команды высокие шансы на чемпионство в этом сезоне, — цитирует Мелешина «РБ Спорт». — Я верю в то, что красно-белые догонят «Зенит». Если не верить в чемпионство, зачем тогда болеть? Футболисты тоже верят, что займут первое место».

Также экс-игрок «Спартака» прокомментировал возможный трансфер защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Ранее сообщалось, что московский клуб близок к подписанию португальского игрока.

«Нужен ли такой футболист красно-белым? Не знаю. Это нужно спрашивать у руководства и тренерского штаба. Если Тавареш высококвалифицированный футболист, то он усилит «Спартак». Лично я его не знаю», — сказал Мелешин.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место (36 очков), отставая от «Зенита» на 6 очков.