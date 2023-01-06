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Мелешин считает, что у «Спартака» высокие шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин оценил шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сейчас «Спартак» идет на втором месте, поэтому у команды высокие шансы на чемпионство в этом сезоне, — цитирует Мелешина «РБ Спорт». — Я верю в то, что красно-белые догонят «Зенит». Если не верить в чемпионство, зачем тогда болеть? Футболисты тоже верят, что займут первое место».

Также экс-игрок «Спартака» прокомментировал возможный трансфер защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Ранее сообщалось, что московский клуб близок к подписанию португальского игрока.

«Нужен ли такой футболист красно-белым? Не знаю. Это нужно спрашивать у руководства и тренерского штаба. Если Тавареш высококвалифицированный футболист, то он усилит «Спартак». Лично я его не знаю», — сказал Мелешин.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место (36 очков), отставая от «Зенита» на 6 очков.

Источник: РБ Спорт
Алексей Мелешин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
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