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Сегодня, 13:08

Защитник сборной Казахстана Шомко рассказал об интересе к нему со стороны клубов РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко сообщил, что у него есть несколько предложения от клубов РПЛ и первой лиги.

«У меня есть предложения из клубов РПЛ и ФНЛ. По понятным причинам не могу назвать эти команды. Более точную информацию знает мой агент», — приводит слова Шомко Metaratings.

Ранее 32-летний защитник уже выступал в РПЛ за «Ротор» в сезоне-2020/21. С лета 2021 года Шомко играл в «Актобе», за который провел 36 матчей и отдал четыре голевые передачи. На данный момент футболист является свободным агентом.

На счету защитника также 48 матчей за сборную Казахстана и два гола.

Источник: Metaratings
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

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Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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