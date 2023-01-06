Защитник сборной Казахстана Шомко рассказал об интересе к нему со стороны клубов РПЛ

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко сообщил, что у него есть несколько предложения от клубов РПЛ и первой лиги.

«У меня есть предложения из клубов РПЛ и ФНЛ. По понятным причинам не могу назвать эти команды. Более точную информацию знает мой агент», — приводит слова Шомко Metaratings.

Ранее 32-летний защитник уже выступал в РПЛ за «Ротор» в сезоне-2020/21. С лета 2021 года Шомко играл в «Актобе», за который провел 36 матчей и отдал четыре голевые передачи. На данный момент футболист является свободным агентом.

На счету защитника также 48 матчей за сборную Казахстана и два гола.