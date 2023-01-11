Игонин: «Не думаю, что Ренан и Ду Кейрос смогут сделать «Зенит» непобедимым клубом»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о новых приобретениях питерского клуба.

10 января питерский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«То, что в «Зените» много бразильцев это объективная реальность. Ситуация для нас складывается таким образом, что на трансферном рынке не так много вариантов усиления качественными футболистами. Европейский рынок закрыт. Да, ушел опытный центральный защитник Ловрен, но я надеюсь, что Ренан молодой и перспективный игрок. Есть сложности, но команда пытается и хочет работать на перспективу. Но, я не считаю, что эти бразильцы способны сделать «Зенит» непобедимым клубом», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.