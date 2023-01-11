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Сегодня, 18:30

Игонин: «Не думаю, что Ренан и Ду Кейрос смогут сделать «Зенит» непобедимым клубом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о новых приобретениях питерского клуба.

10 января питерский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«То, что в «Зените» много бразильцев это объективная реальность. Ситуация для нас складывается таким образом, что на трансферном рынке не так много вариантов усиления качественными футболистами. Европейский рынок закрыт. Да, ушел опытный центральный защитник Ловрен, но я надеюсь, что Ренан молодой и перспективный игрок. Есть сложности, но команда пытается и хочет работать на перспективу. Но, я не считаю, что эти бразильцы способны сделать «Зенит» непобедимым клубом», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-ne-schitayu-chto-renan-i-du-kejros-sposobny-sdelat-zenit-nepobedimy-m-klubom/
Алексей Игонин
РПЛ
ФК Зенит
Ду Кейрос
Роберт Ренан
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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