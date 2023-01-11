Агент Мирзова рассказал, когда футболист вернется в общую группу «Химок»
Агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова Александр Клюев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.
«Резиуан сейчас находится на сборах. Он будет тренироваться по индивидуальной программе, а через несколько дней будет работать в общей группе. К концу второго сбора он точно вернется в общую группу», — сказал Клюев «СЭ».
Ранее сообщалось, что Мирзов досрочно покинул первый сбор «Химок» из-за проблем со здоровьем.
В текущем сезоне 29-летний хавбек провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
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|
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|
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|
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|
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|7
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|
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|5
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|
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|17
|1
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|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|
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|17
|1
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|13
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
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|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
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