Жуков: «Спартак» может побороться за призовые места в РПЛ»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии «СЭ» оценил результаты красно-белых в этом сезоне.

«Спартак» проводит отличный отрезок в РПЛ. Да, есть некоторые проблемы в обороне, но команда забивает больше, чем соперник. Красно-белые прибавили, Станкович нашел оптимальный состав. В первом тайме с «Локомотивом» они показали прекрасный футбол. «Спартак» может побороться за призовые места в РПЛ», — сказал Жуков «СЭ».

Команда после 16-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.