Источник: «Аталанта» интересуется Сперцяном
«Аталанта» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, маловероятно, чтобы сделка состоялась в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб намерен следить за выступлениями 24-летнего полузащитника в сезоне-2024/25, чтобы следующим летом принять решение о возможном трансфере.
В текущем сезоне Сперцян провел 23 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|1
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|11
|5
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|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
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|Динамо
|16
|9
|4
|3
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|31
|
6
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|3
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|27
|
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|4
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|
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|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
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|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
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|4
|8
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|16
|
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|3
|7
|6
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|16
|
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|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
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30 тур
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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