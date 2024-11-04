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Сегодня, 20:58

Жуков: «Литвинов не бил никого, а, скорее, держал»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» драку в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:0).

«А с чего началась драка? Там было два нарушения на игроке «Спартака», которые арбитр пропустил. Потом началась всеобщая потасовка. Литвинов в принципе не бил никого, а, скорее, держал», — сказал Жуков «СЭ».

Во втором тайме главный арбитр Алексей Сухой показал три красные карточки. После массовой драки были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов. В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек ЦСКА Иван Обляков.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Жуков
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Локомотив – Факел
 - : -
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Динамо Мх – Оренбург
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 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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Джон Кордоба

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
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Максим Глушенков

Зенит

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П
Маркус Вендел

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Зенит

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Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Фернандо Костанца

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