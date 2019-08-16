Александр Точилин: «Заболотный добавит «Сочи» мощи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин перед матчем 6-го тура чемпионата России с «Оренбургом» рассказал о выборе состава на игру. Черноморская команда пока не записал в свой актив ни одного гола в РПЛ.

— Риска никакого нет, мы на него рассчитываем, — сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер» на вопрос о появлении экс-форварда «Зенита» Антона Заболотного в стартовом составе. — Он как раз добавит нам мощи, плюс мотивация у него должна быть на высшем уровне, с этими слагательными сегодня попытаемся добиться победы.

— Он серьезно настроен, что практически сезоне не забивал в чемпионате?

— Опять же это шанс, чтобы прервать свою серию.

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