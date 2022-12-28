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Спортдир «Твери»: «В Азии мы можем стать драйверами роста футбольной индустрии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Твери» Александр Тильман высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Надо смотреть и на позитивную сторону такого перехода. В Европе, нужно говорить откровенно, мы в группе догоняющих и тянемся за европейцами. В Азии же мы получим возможность стать драйверами роста футбольной индустрии. С точки зрения зрительского интереса наш чемпионат не привлекателен для европейского зрителя. Для Азии же наш чемпионат будет интересен, особенно если приглашать местных футболистов», — приводит слова Тильмана Eurostavka.ru.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/sportdir-tveri-o-perehode-v-afk-v-azii-my-mozhem-stat-drayverami-rosta-futbolnoy-industrii
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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