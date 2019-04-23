Александр Ташаев ответил на вопрос о помощи Алана Агузарова

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что его агент Алан Агузаров помогает ему в моральном плане. Он добавил, что может только поблагодарить этого человека.

– Мы с Аланом знакомы больше пяти лет, – сказал Ташаев в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Не было ни одной ситуации, в которой бы я сомневался насчет своего выбора. Он мне помогает морально, как старший друг и советчик. Он лучше разбирается в футболе, чем мой отец. Он подсказывает мне. Я очень доволен, что сотрудничаю с ним. Могу сказать только слова благодарности.

В текущем сезоне Ташаев провел 22 матча за "Спартак" и отметился 2 голевыми пасами.

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