Александр Ташаев: "Надеюсь, "Спартак" попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что надеется на попадание своей команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

– Что будет со "Спартаком"? В будущее не могу заглянуть, но обещаю, что в команде нет равнодушных, – сказал Ташаев в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – У нас сейчас отрезок, где мы можем набрать хорошее количество очков. Надеюсь, мы закончим сезон на мажорной ноте и попадем в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Ташаев провел 22 матча за "Спартак" и отметился 2 голевыми пасами. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 39 очков после 24 туров.

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