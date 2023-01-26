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Александр Тарханов уверен, что Дзюба поможет «Нижнему Новгороду»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Дзюба точно поможет команде. В свое время он перешел в «Арсенал» и дал результат. Дзюбе есть что доказывать. Думаю, свои лучшие качества он еще не растерял. У него есть мотивация доказать всем, что он по-прежнему в полном порядке. Плюс молодые футболисты «Нижнего» могут учиться у него, опыт и мастерство у него есть. Если еще и Глушаков перейдет, то вокруг них можно будет строить игру», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контратк с «Нижним Новгородом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-dzyube-est-chto-dokazy-vat-on-tochno-pomozhet-pari-nn/
Артем Дзюба
ФК Нижний Новгород
Александр Тарханов
3
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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