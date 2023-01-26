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Сегодня, 14:08

Непомнящий заявил, что у него никогда не было никаких проблем с Дзюбой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Я уже давно дал себе слово не обсуждать эту тему. У Артема есть голова и выбор за ним. То же самое касается и работодателей, которые его хотят пригласить. Во всяком случае у меня с ним никогда никаких проблем не было», — приводит слова Непомнящего «Спорт День за Днем».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с «Нижним Новгородом».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nepomnyashchiy-u-menya-s-dzyuboy-nikogda-nikakikh-problem-ne-bylo
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

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