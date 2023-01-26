Непомнящий заявил, что у него никогда не было никаких проблем с Дзюбой

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Я уже давно дал себе слово не обсуждать эту тему. У Артема есть голова и выбор за ним. То же самое касается и работодателей, которые его хотят пригласить. Во всяком случае у меня с ним никогда никаких проблем не было», — приводит слова Непомнящего «Спорт День за Днем».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Сообщалось, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с «Нижним Новгородом».