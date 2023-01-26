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Сегодня, 13:10

Дмитрий Радченко считает, что Дзюба и Глушаков помогут «Нижнему Новгороду» остаться в РПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на возможные переходы Артема Дзюбы и Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Конечно, для «Нижнего Новгорода» Глушаков и Дзюба — это усиление. Они опытные игроки и еще остаются на плаву. Многие уже говорили, что вряд ли Артем и Денис смогут выйти на какой-то уровень. Глушаков был одним из лучших в «Химках». У Дзюбы был очень непростой период за последний год. Но все же знают, что 2 года назад он был лучшим бомбардиром чемпионата. Уверен, Артем находится в хорошей форме. Да, ему 34 года, но тяжелые удары в его карьере уже были. Зная Дзюбу, он еще хочет играть и приносить пользу российскому футболу. Дзюба и Глушаков помогут «Нижнему Новгороду» остаться в РПЛ», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Ранее «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-dzyuba-i-glushakov-pomogut-pari-nn-ostat-sya-v-rpl/
Артем Дзюба
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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