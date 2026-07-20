Politico: ЧМ-2034 в Саудовской Аравии могут перенести на 2035 год из-за Рамадана и жары

Чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии могут перенести на 2035 год, чтобы мероприятие не выпало на время священного для мусульман месяца Рамадан или летней жары, сообщает издание Politico.

По данным источника, из-за сильной жары турнир, скорее всего, не будет проводиться летом. В 2034 году Рамадан начнётся около 12 ноября и завершится 12 декабря, отмечает Politico. В начале марта около 2 миллионов человек направятся в Саудовскую Аравию для ежегодного паломничества (хаджа) к святым местам ислама.

Февраль и январь 2034 года также могут не подойти для проведения чемпионата мира, так как в это время в американском Солт-Лейк-Сити будут проходить Зимние Олимпийские игры, а это может «отвлечь внимание публики и деньги спонсоров». По мнению Politico, в такой ситуации ЧМ могут решить провести в начале 2035 года. Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) не говорила, что рассматривает такой шаг, однако, как считает издание, подобный сценарий исключать нельзя.

Чемпионат мира обычно проводится летом, но в 2022 году он впервые состоялся в осенне-зимний сезон из-за высоких температур в принимающей стране Катаре.